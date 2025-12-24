美女陸上・山本有真、ミニスカ×トレンチコートの「激カワ」私服の秋コーデ大絶賛　「めっちゃおしゃれ！」

パリ五輪・陸上女子5000メートル代表として活躍した山本有真選手（25）が2025年12月20日、自身のインスタグラムを更新。トレンチコートをあわせた「秋コーデ」を披露した。

「なんか好評だった秋コーデ」

山本選手は、「なんか好評だった秋コーデ」といい、ベージュのコートとミニスカートのセットアップ姿を含む、10枚の写真を投稿。

ポイントは「トレンチコートだけど短丈でセットアップなの本当かわいい」とのことで、「もうこのコーデ着れないくらい寒くなっちゃって悲しいけど」とつづった。

この日は「東武ワールドスクウェア」を訪れていたようで、「紅葉綺麗すぎたし、ミニチュアの世界も本当楽しかった」と振り返っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、ショート丈のトレンチコートにミニ丈のプリーツスカートのセットアップを着用。コートはベージュで、中には青いシャツを合わせた。また、透け感のあるタイツにロングブーツをあわせた全身ショットを披露した。

この投稿には、「可愛い服でとても似合っていますね！」「めっちゃ可愛い」「可愛すぎて、目の保養」「スーパーモデルみたいだね」「めっちゃおしゃれ！」「素敵です」といったコメントが寄せられていた。