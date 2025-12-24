J-CAST ニュース

美女陸上・山本有真、ミニスカ×トレンチコートの「激カワ」私服の秋コーデ大絶賛　「めっちゃおしゃれ！」

2025.12.24 11:15
スポーツ班

   パリ五輪・陸上女子5000メートル代表として活躍した山本有真選手（25）が2025年12月20日、自身のインスタグラムを更新。トレンチコートをあわせた「秋コーデ」を披露した。

  • 山本有真さんのインスタグラム（＠_yuma0501）より
    山本有真さんのインスタグラム（＠_yuma0501）より
  • 山本有真さんのインスタグラム（＠_yuma0501）より
    山本有真さんのインスタグラム（＠_yuma0501）より
  • 山本有真さんのインスタグラム（＠_yuma0501）より
    山本有真さんのインスタグラム（＠_yuma0501）より
  • 山本有真さんのインスタグラム（＠_yuma0501）より
    山本有真さんのインスタグラム（＠_yuma0501）より
  • 山本有真さんのインスタグラム（＠_yuma0501）より
    山本有真さんのインスタグラム（＠_yuma0501）より
  • 山本有真さんのインスタグラム（＠_yuma0501）より
  • 山本有真さんのインスタグラム（＠_yuma0501）より
  • 山本有真さんのインスタグラム（＠_yuma0501）より
  • 山本有真さんのインスタグラム（＠_yuma0501）より
  • 山本有真さんのインスタグラム（＠_yuma0501）より

「なんか好評だった秋コーデ」

   山本選手は、「なんか好評だった秋コーデ」といい、ベージュのコートとミニスカートのセットアップ姿を含む、10枚の写真を投稿。

   ポイントは「トレンチコートだけど短丈でセットアップなの本当かわいい」とのことで、「もうこのコーデ着れないくらい寒くなっちゃって悲しいけど」とつづった。

   この日は「東武ワールドスクウェア」を訪れていたようで、「紅葉綺麗すぎたし、ミニチュアの世界も本当楽しかった」と振り返っていた。

   インスタグラムに投稿された写真では、ショート丈のトレンチコートにミニ丈のプリーツスカートのセットアップを着用。コートはベージュで、中には青いシャツを合わせた。また、透け感のあるタイツにロングブーツをあわせた全身ショットを披露した。

   この投稿には、「可愛い服でとても似合っていますね！」「めっちゃ可愛い」「可愛すぎて、目の保養」「スーパーモデルみたいだね」「めっちゃおしゃれ！」「素敵です」といったコメントが寄せられていた。

山本有真
姉妹サイト