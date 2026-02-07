J-CAST ニュース

【ミラノ五輪】22歳ギリシャ旗手に「釘付け」、SNSで話題も納得...「トップバッターにして可愛すぎてビックリ」

2026.02.07 13:40
スポーツ班

    ミラノ・コルティナ五輪開会式が2026年2月7日（日本時間）に行われ、ギリシャ代表の旗手を務めたネフェリ・ティタ（22）に熱い視線が注がれた。

    開会式は、ミラノのジュゼッペ・メアッツ‍ァ競技場で日本時間午前4時にスタートした。

  • 旗手を務めたティタ選手（ギリシャ五輪委員会インスタグラムより）
    旗手を務めたティタ選手（ギリシャ五輪委員会インスタグラムより）
  • 旗手を務めたティタ選手（ギリシャ五輪委員会インスタグラムより）

「これこそ美しすぎるって言葉使って良いレベル！」

    今回は、新たな取り組みで行われ、史上初となる聖火台が２つ、各国・地域の選手団は４か所に分かれ、それぞれ同時に進行した。

    日本選手団は34番目に登場。総勢121人の日本選手団は、4か所に分かれて入場行進を行った。

    選手団入場で大きな注目を集めたのは、1番で入場したギリシャ代表だ。

    旗手を務めたクロスカントリースキーのティタの美貌に視聴者は釘付けとなったようだ。

    ティタは青いニット帽をかぶり、ギリシャ国旗を掲げて選手団を先導した。

    SNSには、「トップバッターにしてギリシャの旗手の人可愛すぎてビックリ」「ギリシャの旗手の子かわよ」「SNSで話題になるのも納得だった」「ギリシャの旗手かわええ、、、」「これこそ美しすぎるって言葉使って良いレベル！」「美人！！ビックリ！！」との声が上がった。

    今大会は、92の国・地域から約2900人が参加を予定しており、4つの競技会場群に分かれた広域開催となる。

ギリシャ旗手
ミラノ五輪2026
開会式
姉妹サイト