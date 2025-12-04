【大阪・勝尾寺】「ダルマの台湾島」参拝者破壊でSNS波紋　中国人か？台湾紙指摘...寺に聞いた境内の状況

努力を誓う「勝ちダルマ」が有名な大阪・箕面市の「勝尾寺（かつおうじ）」で、参拝者が小さなダルマの山で作った台湾島や愛のメッセージを、別の人が故意に壊したとの目撃談がSNS上で波紋を広げている。

寺は取材に、一連の事案を把握していなかったとしつつ、「国籍とか年齢とか性別とか関係なく、皆様に1日を楽しく過ごしていただきたい」との思いを伝えた。

ダルマで作られた台湾本島・文字をバラバラに

波紋を広げたのは、現場を目撃したThreadsユーザー・程（＠cwsocool_）さんが2025年11月30日に投稿した動画だ。動画の冒頭では、境内の柵で囲われた一角に小さなダルマの山があり、よく見ると台湾本島の形や「TW」「I♡U」の文字が作られた状態だった。

しかし1人の女性が、家族らしき同行者の制止を振り切って中に入り、険しい表情で40秒以上にわたりダルマの一部を移動。最初はひとつかみずつ、最後はなだれさせるようにメッセージを崩壊させて、同行者に引っ張られる形で去った。

投稿者自身は当初ダルマを置く予定だったと中国語の投稿文で説明し、「私たちが離れた後、また戻って二度目の破壊をしたようです。遊びに来るなら遊びに来るで、こんなことをしなくてもいいでしょ」などと伝えた。投稿は4万8000件超の「いいね」を集め、動画の行為が批判されている。

一連の出来事は、台湾大手紙「自由時報」のニュースサイトでも報じられた。同日の記事によると、最近、先のようなメッセージを作ることが台湾観光客の間でちょっとした交流になっているという。崩した女性は中国人と思われる、とされた。