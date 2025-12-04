石破茂前首相、赤羽の立ち飲み屋で「満面の笑み」投稿が話題　「飲みたいなぁ」「似合うじゃん」

石破茂前首相が2025年12月3日、東京・赤羽にある立ち飲み屋での記念ショットをXで披露した。この投稿がSNS上で注目を集め、「一緒に呑んでみたい」「石破さんと飲みたいなぁ」などの声が寄せられている。

「石破さんの笑顔見るとホッとします」

石破氏は3日、「赤羽に伺いました。詳細は後日お伝えします」とXに投稿し、赤羽にある居酒屋で撮影した写真を2枚公開した。従業員の服には「いこい」という文字がデザインされており、立ち飲み屋の「いこい」という店舗だとみられる。

これら写真では、石破氏が料理を待っているような様子が写っているほか、店舗の出入り口付近で石破氏が満面の笑みを浮かべている。この投稿は4日14時時点で2万9000件以上の「いいね」がつくなど注目を集めている。

投稿に対し、SNSでは「石破茂の酒場放浪旅みたいな番組見たい」「満喫しましたって表情ですね」「石破さんの笑顔見るとホッとします」「なんだろう、この安心感」「飲み屋が似合うじゃん」「一緒に呑んでみたい」「石破さんと飲みたいなぁ」などの声が寄せられた。

石破氏の写真を巡っては、退陣表明後のX投稿も話題に。10月16日の投稿では、ドライビングシミュレーターで運転している姿を披露し、「最近すごく生き生きしてるよね」などの声が上がっていた。