J-CAST ニュース

【大リーグ】キム・ハソン、ついに「大型契約」実現か？高評価相次ぎ「FA市場で非常に大きな関心」韓国メディア期待

2025.12.04 11:51
スポーツ班
全国の工務店を掲載し、最も多くの地域密着型工務店を紹介しています

    韓国スポーツメディア「エクスポーツニュース」（ウェブ版）が2025年12月4日、大リーグのアトランタ・ブレーブスをフリーエージェント（FA）になったキム・ハソン内野手（30）の特集記事を組み、大型契約に期待を寄せた。

  • キム・ハソン選手（球団インスタグラムより）
    キム・ハソン選手（球団インスタグラムより）
  • 韓国出身大リーガーは、ほかにも。キム・ヘソン選手（写真左）はドジャースでプレーした
    韓国出身大リーガーは、ほかにも。キム・ヘソン選手（写真左）はドジャースでプレーした
  • キム・ハソン選手（球団インスタグラムより）
  • 韓国出身大リーガーは、ほかにも。キム・ヘソン選手（写真左）はドジャースでプレーした

23年にアジア出身内野手初のゴールドグラブ賞

    キムは、20年オフに、韓国プロ野球（KBO）リーグのキウム・ヒーローズからポスティングシステムを利用してサンディエゴ・パドレスに入団。23年には、アジア出身内野手として初となるゴールドグラブ賞（ユーティリティ部門）に輝いた。

    24年オフにタンパベイ・レイズと2年総額2900万ドル（約42億円）の契約を結んだ。今シーズンは、24年に負傷した右肩の影響で出遅れ、7月4日に大リーグに復帰。そして、9月1日にウェーバーにかけられブレーブスに移籍した。

    今シーズン、レイズとブレーブスの2球団でプレーし、計48試合に出場して打率.234、5本塁打、17打点を記録した。

    米メディアによると、キムは来シーズン、ブレーブスと1600万ドル（約24億円）の契約を残しているが、オプトアウト権（契約破棄）を行使してFAとなった。

    貴重なユーティリティプレイヤーとして注目を集めるキム。「エクスポーツニュース」は、「キム・ハソン『大型契約』ついに実現か？キム選手への関心非常に高い！」などのタイトルで記事を展開した。

「キムの行き先と契約規模への関心が高まっている状況だ」
続きを読む
1 2
全文表示
キム・ハソン
ブレーブス
メジャーリーグ
ヤンキース
大リーグ
姉妹サイト