三上悠亜、ドキっ...もふもふミニスカ×ブーツの冬コーデで超キュート　「スタイル良い」悶絶

2025.12.07 19:30
エンタメ班
   タレントの三上悠亜さん（32）が2025年12月1日、自身のインスタグラムを更新し、冬らしい雰囲気が漂う白のミニスカ姿を披露した。

  • 三上悠亜さんのインスタグラム（＠yua_mikami）より
    三上悠亜さんのインスタグラム（＠yua_mikami）より
「展示会で1番人気だったアイテム」

   三上さんは、「銀杏ともギリギリ写真撮れた」とつづり、白いミニスカと淡いカラーのロングブーツを合わせたセットアップコーデなど8枚の写真を投稿。「12月も今年最後まで頑張ります」とコメントしている。

   また、このセットアップは「展示会で1番人気だったアイテム」と説明し、「昨日の投稿はアウターの方だけ着てたよ」「着回しもしやすくて、スカートが歩くたびに揺れるのがお気に入り」とコメントを添えていた。。

   インスタグラムに投稿された写真では、白いファー素材のジャケットとミニスカートのセットアップを着用。足元には淡いカラーのロングブーツを合わせ、銀杏の木をバックに片足をあげるポーズをとりピースサインをみせた。その他には、葉っぱを持ち目をつぶる表情や、夜の街並みをバックに抜群のスタイルが際立つ全身ショットなどを披露している。

   この投稿には、「あざと可愛い」「ロングブーツも似合っています」「足長い」「スタイル良い」「可愛い過ぎます」といったコメントが寄せられていた。

