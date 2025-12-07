伊東市長選再挑戦の田久保真紀氏、「ジョーカー議員」と対峙　学歴詐称疑惑突っ込まれ苦笑「演説聞いてました？」

静岡県伊東市の市長選に立候補した田久保真紀前市長は、告示日の2025年12月7日に市内で第一声の街頭演説を行った。会場には、「ジョーカー議員」として知られる河合悠祐・埼玉県戸田市議会議員と、河合氏が立ち上げた政治団体「日本大和党」公認で伊東市長選に立候補した漫画家の鈴木奈々子氏が現れた。

Xに動画投稿「学歴のこと質問したら怒られた」

田久保氏は演説で、以前から訴えているメガソーラー計画への反対を再度訴えた。田久保氏は、今回の市長選に立候補もしている小野達也元市長がメガソーラーの事業者と交わしたという「確約書」などをめぐる対応についても批判の声を上げ、「全部を敵に回しても戦う」と決意を語った。時折涙を見せる場面もあった。

演説後、支援者にあいさつをする田久保氏の前に、河合氏と鈴木氏が姿を見せた。あいさつする河合氏に、田久保氏もにこやかに応じ握手を交わした。

河合氏は、「学歴（詐称を）認めはった方がイメージいいんちゃいますか？」と話すと、田久保氏は苦笑しながら「演説聞いてました？」と切り返し、その場を立ち去った。 河合氏はこの様子を収めた動画を、Xで「田久保まき前市長に学歴のこと質問したら怒られた」という一言とともに投稿している。