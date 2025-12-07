中川安奈アナ、ピンクの超ミニ×黒タイツのゴルフウェア姿　「めっちゃかわいい」ゴルフ場に女神降臨

2025年3月末にNHKを退局し、フリーアナウンサーに転身した中川安奈さんが、2025年12月4日にインスタグラムを更新。ゴルフウェア姿を公開した。

「とっても幸せな一日でした」

中川さんはインスタグラムで、12月3日に行われたゴルフの大会「スポーツ・チャリティトラジマスターズ2026」で、「リポーター、そして表彰式の司会を上重（聡）さんと務めさせていただきました」と報告。こうつづった。

「NHK時代にもお世話になった大好きなアスリートのみなさんや、大大大好きなサンデースポーツファミリーのスタッフのみなさんとご一緒できたとっても幸せな一日でした」

大会では、元プロ野球選手の松坂大輔さんが優勝したということで、「松坂さん、優勝おめでとうございます」と祝福した。

投稿には、鮮やかなピンクのミニスカートにハイソックスを合わせたゴルフウェア姿の写真をはじめ、ゴルフウェアに黒のタイツをはいた姿や、表彰式のためにフォーマルな装いとなった写真などが添えられている。松坂さんや、元プロ野球選手の内川聖一さん、元サッカー選手の松井大輔さんら、アスリートたちとの写真も公開した。

コメント欄には「スタイルいいな！ ミニスカウェア可愛い」「ゴルフの女神様」「ピンクのスカート、めっちゃ可愛い」「相変わらずスタイルよくて美脚でお綺麗です」などと書き込まれている。