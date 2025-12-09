【卓球】張本智和は「故郷でよそ者扱い」、大ブーイング＆コールミス...超アウェー状態にも「沈黙貫いた22歳」中国メディア報道

中国メディア「捜狐」（ウェブ版）が2025年12月9日、中国・成都で開催された卓球混合団体ワールドカップ（W杯）の特集記事を組み、日本代表・張本智和（トヨタ自動車、22）が「『故郷』に戻ったにもかかわらず『よそ者』扱いされた」などと報じた。

「試合前のコールでは、名前が2回も飛ばされた」

混合団体W杯は、11月30日に中国・成都で開幕した。

日本は、張本智和（トヨタ自動車、22）、松島輝空（木下グループ、18）、戸上隼輔（井村屋グループ、24）、篠塚大登（愛知工業大学、21）、張本美和（木下グループ、17）、早田ひな（日本生命、25）、伊藤美誠（スターツ、25）、大藤沙月（ミキハウス、21）の8人が出場した。

日本は第1ステージ、第2ステージを勝ち抜き、準決勝でドイツを8－3で下した。決勝は地元中国との対決となり、1－8で完敗を喫した。中国は大会3連覇を達成した。

今大会、日中関係の悪化に伴い、日本代表にとって試合会場は「超アウェー」状態で、厳しい戦いを強いられた。なかでも、男子のエース張本は試合のたびに地元の観客から大ブーイングを浴びた。

「捜狐」は、「観客全員ブーイングも無視、沈黙を貫いた22歳・張本智和の胸中とは？」などのタイトルで記事を公開し、今大会の張本のパフォーマンスを振り返った。

記事では「成都で行われた混合団体ワールドカップは、22歳の張本智和にとって、特に重い試合となった。四川省出身のこの日本人選手は『故郷』に戻ったにもかかわらず、『よそ者』扱いされ、観客からブーイングが浴びせられた。試合前のコールでは、名前が2回も飛ばされた。こうした状況は、観客に複雑な感情を残した」と解説した。

記事の中で指摘している「試合前コール」とは、5日の韓国戦で起こった「トラブル」を指す。