「画材の会社が...」商品ポスターに生成AI使用　サクラクレパスが謝罪「再発防止に向けてチェック体制を強化」

文具メーカー大手「サクラクレパス」（大阪市）の商品をPRするポスターについて、生成AIで作成したイラストなのではないかとX上で指摘され、波紋が広がっている。

このポスターについて、同社は2025年12月11日、公式サイトでお知らせを出し、グループ会社傘下の販売子会社が生成AIを使って制作したとして、「このたびの事案によりご不快な思いをおかけしました」と謝罪した。

少女の左手に指が4本しかなかったり...

このポスターは、スペインで12月5～8日に開かれたイベント「マンガ・バルセロナ」で掲示されていた。

セーラー服姿の少女が、サクラクレパスの商品を両手に持って笑顔になっており、同社のロゴがその上に大小2つ出ていた。

ポスターについて、現地の漫画ファンが6日、イベントで撮った写真を投稿し、「画材の会社が AIでポスターを作ってるなんて」とスペイン語で指摘した。この投稿は、大きな反響を呼び、日本でも関心が広がった。

投稿者によると、少女の左手に指が4本しかなかったり、右手に持った商品のペンが大きすぎたり、一見してAIぽかったという。そのうえで、同社には、この件について対処してほしいと要望した。

サクラクレパスの公式Xにも、情報が寄せられ、8日になって、「本日社内で共有の上、現在詳細な確認をしております」などと報告された。

その後、同社は9日、「該当販促物についての正式見解」と題する第一報を公式サイトのお知らせに出した。

そこでは、「関係者情報共有の上、事実確認をしているところでございます」としながらも、社内調査を行っている現時点で判明したことを明らかにした。

ポスターで使われたイラストについて、小さい方のグレー色のロゴが同社の表示規定に違反しているとまず指摘した。次に、イラストに描かれた水性サインペン「ピグマ」の海外モデル「PIGMA MICRON」などについて、実際のデザインと違うことを確認したとした。