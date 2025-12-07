「サンフランシスコ平和条約は無効」発言に「台湾は日本のままになるぞ」のツッコミ　なぜ中国は強引な主張を

高市早苗首相の「台湾有事」をめぐる発言から、中国が反応を強めている。

中国外務省の報道官は2025年11月27日、戦後日本の領土整理を定めたサンフランシスコ平和条約について「中国やソ連など第2次世界大戦の主要当事国を排除した状態で結ばれた」として無効を主張。12月1日には林剣副報道局長が尖閣諸島（中国では釣魚島と表記）について「中国固有の領土」と主張した。

日本のSNSでは「だから国際司法裁判所に行こうよ」といった「ツッコミ」が上がっている。なぜ、このような事態となったのだろうか。

日本の首脳が台湾問題に慎重な発言を繰り返してきたわけ

騒動の発端は、2025年11月7日、衆院予算委員会で高市首相が台湾有事について、2015年の安倍政権で成立した安全保障関連法による、集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」について質問され、「戦艦を使って、武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケース」と答弁したことだった。

この安全保障関連法が施行されてからの日本の首相は、存立危機事態について明言を避けてきた。

それは1972年に日中共同声明を発表して以降、中国が「台湾は中国の一部である」という主張に完全な同意をしない、慎重な態度をとってきたことに連なるものである。

さらに遡って1951年に、サンフランシスコ平和条約で、台湾の帰属先を明らかにしないまま放棄したかたちをとったため、その後も台湾問題を明言しない姿勢をとり続けてきたのだ。

今回の高市発言は、そうした過去の首脳の姿勢を、大きく踏み越えたものであったのだ。