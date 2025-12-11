新婚のはじめしゃちょー、「世界で唯一」激レア結婚祝いに...感謝感激　「ヤバすぎる！」「震える、これは」

人気YouTuberのはじめしゃちょーさん（32）が、2025年12月7日にYouTubeを更新。KONAMIから贈られた結婚祝いを紹介した。

「こんな素敵なのをいただくと、ちょっとやばいっすね」

はじめさんは8月30日、一般女性と結婚したことを発表した。

12月7日のYouTubeでは、「遊戯王のKONAMIさんから、結婚祝い、ドーンと届いた」と切り出した。「結婚祝いに遊戯王絡めるの、どうやってやるんだろう？」と言いつつ、段ボール箱を開けると、中には大きな白い箱がある。

中をのぞくと、はじめさんは「ちょっと待って、待って、待って」「ヤバすぎる！」と興奮した様子に。中身は、はじめさんのウェディングフォトを、実在のカード「祝福の教会―リチューアル・チャーチ」風にデザインし、大きな額に入れたものだった。はじめさんは「KONAMIさん...震える、これは」と大喜びだった。

さらに、遊戯王カードの左下に印字される8桁の番号が、「20250830」と、結婚発表した日付に。イラストの右下に印字されるパック番号は「HJMN（はじめん）-JP001」となっていた。

はじめさんは、喜びと遊戯王愛をこう語った。

「大好きなコンテンツの会社から、こんな素敵なのをいただくと、ちょっとやばいっすね。本当にありがとうございます」

「僕も大学生だった時みたいに、無限に時間があって、無限に遊戯王カードできる環境ではなくなってはいるんですけれども、なんとか自分のスタイルで、今後も遊戯王を遊んでいきます」

「これからも形は変わりますが、遊戯王とともに人生を歩んでいけたらいいかなと思っております。嬉しい」

はじめさんは同日、Xも更新。KONAMIからの遊戯王カードを公開し、こうつづった。

「KONAMIさんから結婚祝いで素敵過ぎるものをもらいました... 本当にありがとうございます...！！！ 世界で唯一のカードや...」