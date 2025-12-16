政治家の「つり目」投稿問題で駐日フィンランド大使館が声明　人種差別は「依然として課題」

駐日フィンランド大使館は2025年12月15日、「ミス・フィンランド」に選ばれた女性の「つり目」のジェスチャーに見える画像が拡散され、ミス・フィンランドをはく奪されたことに端を発する問題をめぐり、「政府は、平等と差別撤廃を推進し、人種差別と闘うことに尽力しています」とする声明をXで発表した。

政治家らの「つり目」投稿が波紋、署名も立ち上がる

25年のミス・フィンランドに選ばれたサラ・ザフチェ氏が目を細めるように両目を引っ張っている画像が、アジア人を揶揄する「つり目」のジェスチャーではないかとしてSNS上で拡散された。サラ氏はインスタグラムで「決して私の意図したものではありませんでした」などと謝罪したが、11日にミス・フィンランド公式インスタグラムは、サラ氏のミス・フィンランドの称号をはく奪すると発表した。

その後、フィンランドの国会議員、ユホ・エーロラ氏らが「つり目」に見えるポーズの写真をSNSに投稿。また、国会議員、ヨアキム・ヴィゲリウス氏はXに、サラ氏のキャリアは「台無しになった」として「SNSの糾弾キャンペーン」を非難する長文を投稿した。ほかにも政治家がサラ氏の仕草は人種差別にはあたらないとするコメントを投稿している。

こうした投稿や画像がX上で拡散され、アジア人に対する人種差別ではないかとして波紋を広げている。

オンライン署名サイト「Change.org」では、政治家らのこうした行動に抗議し、アジア人差別の実態調査と改善を求める署名も立ち上がっている。16日時点で9400筆超の賛同が集まっている。