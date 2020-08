嵐メンバーに鋭い質問が続々！　公式ツイッターで「Q＆A」初挑戦

「ツイッターQ&Aに初めて挑戦します!」

ジャニーズ事務所の人気アイドルグループ「嵐」は2020年8月4日、ツイッター上で質問企画を行うと発表した。ファンらはさっそく多数の質問をツイートしている。

「伏線をはっていたということでよろしいでしょうか?!」

2019年8月にツイッターを開始して以来、初の質問企画となる。7月24日にリリースされた最新デジタル・シングル「IN THE SUMMER」に関することや、嵐のメンバーへの質問を受け付けている。用意されたハッシュタグは「AskARASHI」。

「皆さんこんにちは!Twitterで、新曲『IN THE SUMMER』や僕たち嵐に関することなど...皆さんからのご質問を募集します!ハッシュタグ#AskARASHIをつけて質問を投稿してね!待ってます!」

というコメントともに、メンバー5人が投稿を呼びかける動画を公開した。

ファンからは、

「(二宮さんに対して)インスタライブで髪型変えてないっていってたけど髪の毛ちょっと茶色になりました??」

「嵐で良かったなぁーって思う時や、この仕事しててよかったって思う時を教えて欲しいです」

といったメンバーに関することや、新曲への質問も。

「INTHESUMMER配信前に、嵐のインスタグラムが何個か投稿されていました。配信後に見ると、INTHESUMMERの歌詞の一部だったことに気づきました!!伏線をはっていたということでよろしいでしょうか?!」

「IN THE SUMMER」配信前に公開されたインスタグラムの本文には、「Feet in the sand」、「Life is beautiful」といった歌詞の一部が記載されていた。