「どうして、こんな事態にならなければならなかったの? 議事堂の中とここじゃ、まったく様子が違うのよ」。首都ワシントンで2021年1月6日、アメリカ合衆国議会議事堂を占拠したトランプ支持者たちが、外で高らかに大声で歌う米国歌を聴きながら、この女性はむせび泣きながら、私にそう言った。

私は前日の5日から、彼らとずっと行動を共にした。今回の連載では、私が実際にこの目で見た現場の様子を、何回かにわたって伝える。

前日も「フリーダム・プラザ」を埋めたトランプ支持者

「BE THERE. WILL BE WILD」(参加を。ワイルドになるだろう)。トランプ大統領が初めて自ら、支持者たちにそう呼びかけた大規模集会だった。民主党支持者の私の友人たちは、「危ないから行くな」と何度も私を引き止めた。

大規模集会前日の1月5日にワシントン入りすると、午後1時に始まった集会に駆けつけた。正確な人数はわからないが、会場の「フリーダム・プラザ」はびっしり人で埋まっていた。

反トランプ派と同じようにトランプ支持者もそのほとんどは、1人1人と接するとフレンドリーで、目が合うと微笑みかけてくる。親切で礼儀正しい人が多い。この日も写真を撮るために高い場所に乗ろうとした途端、私に向かって女性を含む4人が手を差し伸べた。2人の男性が後ろから、私を抱き上げてもくれた。私の横に仲睦まじく立っていた高齢の夫婦は、自宅でのパーティーに私を誘った。

彼らは支持者同士で、すぐに親しくなる。街中ではアンティファ(ANTIFA=anti-fascist、人種差別などに対して抗議運動を展開する左派組織)を怖がる人たちも多いが、明らかに支持者でない人に対しても「ハイ!」と声をかけたり、ホームレスの人たちに食べ物を手渡したりする場面を、私は何度も目にしたことがある。

集会では「選挙不正」を訴え、「合衆国憲法を守ろう」「愛国者たちよ、戦え!」とスピーチが続いた。国歌を歌い、祈った。

集会を途中で抜け、リンカーン記念塔へ向かうと、そこではトランプ支持者らがそれぞれ祈りを捧げていた。そこで知り合ったアラバマ州の女性3人組の1人アマンダは、母親が中国からの移民だという。

「この国のために大統領選挙投票日の11月3日から、飲み物しか口にせず、断食している。今、アメリカが、どんなに危機的な状態にあることか」と私に説明しながら、泣き出した。

「トランプは勝った。さっきの集会のスピーチで誰かが言っていたように、バイデンはエレクト(elect=選挙で選ぶ)されたのではなく、セレクト(select=最適な人を選ぶ)されただけ」と話す。

アマンダの連れの女性2人と、別の州から訪れていた男性と一緒にウーバーに乗った時、「トランプ支持者に囲まれて怖い?」と私がドライバーをからかうと、皆が笑い、1人が「そうよ、私たちは左派のためにも祈る、怖い人たちよ」と冗談を言った。

ドライバーは「僕はどちらも支持していないんだけど」と断ったうえで、「そう思っている人は多いね。今日明日は外に出るな、と言われているよ」と答えた。ワシントンでトランプ大統領に投票した人は、5%にも満たない。

彼らと「フリーダム・プラザ」に戻ると、激しい雨の中、まだ多くの人たちがスピーチに耳を傾けていた。集会は夜9時近くまで続いた。

「トランプは人種差別主義者ではない」と訴えてきたマーティン・ルーサー・キング牧師の姪も、登壇した。