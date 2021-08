コロナ禍で始めた「リングフィットRTA」で世界記録　もはやアスリート、大会に挑む男の意気込み

夏の暑さがまだ厳しいお盆期間、SNS上では「RTA in Japan Summer 2021」というゲーム大会が盛りあがっている。ゲームをどれだけ早くクリアできるかを競う「リアルタイムアタック(RTA)」の大会で、数々の人気ゲームが競技として名を連ねる。

大会最終日の2021年8月15日、大トリを務めるタイトルは「リングフィット アドベンチャー」。全身の筋トレや有酸素運動などを楽しめると話題のゲームで、本気で取り組めばかなりのトレーニングになる。同作の第1ステージを最短クリアする――まるでスポーツ競技のような挑戦に大きな注目が集まっている。

挑戦者は、同作のRTA世界記録を保持する「えぬわた」さん。J-CASTニュースは2021年8月12日、えぬわたさんに大会への意気込みを取材した。

「体操競技を10年以上やっていました」

RTA in Japanは、一般社団法人RTA in Japanが開催する日本最大級のRTAイベントだ。今大会「RTA in Japan Summer 2021」は11日から15日の間、オンラインで開催される。イベントの様子は配信プラットフォームのTwitch及びYouTube上で配信され、発生した収益は国境なき医師団に寄付される。協賛企業・団体には、食品メーカー「日清食品」、アパレルブランド「無敵時間」、YouTube上の音楽配信チャンネル「サクラチルビーツ(Sakura Chill Beats)」が名を連ねる。

SNS上では初日から大きな賑わいを見せており、連日ツイッターのトレンドに関連ワードが浮上している。

この大会のフィナーレを飾るゲームが「リングフィットアドベンチャー」。任天堂が19年10月に発売したニンテンドースイッチ用フィットネスゲームで、専門家が監修した60種類以上のトレーニングメニューで全身を鍛えられる。

挑戦者・えぬわたさんは、同作RTAの世界記録保持者。任天堂はリングフィットアドベンチャーについて、「1日30分で、3か月以上お楽しみいただけるボリューム」だと紹介している。しかしえぬわたさんは、運動負荷を30と最大の難易度に設定し、正しい姿勢で、全ステージを28時間22分12秒でクリアした。ただものではない。

――えぬわたさんのスポーツ経験についてお聞かせいただけますか。

えぬわたさん(以下同)「体操競技を10年以上やっていました。その他趣味レベルでフルマラソンに出場経験もあり、コロナ前は2年間くらいジムに通っていました。現在はリングフィットアドベンチャーと自宅で自重トレーニングやウェイトトレーニングをしています」

「RTA in Japan Summer 2021」では、運動負荷30、正しい姿勢で第1ステージの最速クリアに挑戦するという。