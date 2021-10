山寺宏一、アンパンマン台本の誤植に「焦った」　ジャムおじさん「笑顔で話す」はずが...ネット爆笑

声優の山寺宏一さんがアニメ「それいけ!アンパンマン」(日本テレビ系)の台本で見つけた「誤植」を披露した。その思わぬ内容に、インターネット上では笑いが起こっている。

山寺さんは同作品で「ジャムおじさん」「めいけんチーズ」「カバオくん」など多数のキャラクターを担当している。

「台本のト書きに一瞬焦った」

山寺さんは2021年10月25日、アンパンマンの台本をツイッターで公開した。

何者かにパンを取られてしまい落ち込むキャラクターをパン職人の「バタコさん」と「ジャムおじさん」が慰めるシーンが書かれている。山寺さんは投稿文で、

「台本のト書きに一瞬焦った "笑顔で話すジャムおじさん"の誤植らしい」

とつづった。

台本の上段はキャラクターの行動などが記されたト書き、下段は実際のセリフといった構成になっている。「また新しいのを焼くからね」と話すジャムおじさんのト書きを確認すると、

「英語で話すジャムおじさん」

と記されており、突如として世界観を逸脱するような展開に。さらに山寺さんは「ちなみに英語だと I'll bake a new one again かな?」とも補足。翻訳はアプリを使用したという。

山寺さんが報告した思わぬ誤植に、ツイッターでは、

「急に英語話すジャムおじさんwww」

「想像してめっちゃワロタ」

「思わず声出た 急に海外進出しないでくれ」

といった反応が寄せられている。