ジャガー横田の15歳長男、4度目入試も不合格　「何回見なきゃいけない？」インスタで嘆く

女子プロレスラーのジャガー横田さんと医師の木下博勝さんの長男の木下大維志くん(15)が、2022年3月7日にまたも高校受験不合格を報告した。

大維志くんは2月に一般入学試験を2度不合格になったことを報告。3月3日にも二次募集で不合格となったことをインスタグラムで報告していた。

木下医師は「親ですがJJを見習いたい」

大維志くんは5日の投稿で、不合格という文字が表示された画像とともに、「Not frustrated I got motivated.(イラつきはしない、やる気になった)」とコメントしていた。

一方、7日にはインスタグラムのストーリーズを更新し、再び不合格を報告。試験結果の通知画面を添えて、「How many times do I hav to see this shit(何回見なきゃいけない)」と嘆くようにつづっていた。

大維志くんの高校受験の結果公表は3月7日放送の「バイキングMORE」(フジテレビ系)でも取り上げられており、大維志くんは同日にインスタグラムにテレビの画面を映して「thankyou」と投稿。特集に感謝の意を見せていた。

また、父の木下医師は8日にインスタグラムを更新。「今朝は、息子と一緒に家を出ました」と明かし、「心が折れない息子を見て、親ですがJJを見習いたいと感じました」と、大維志くんが現在も前向きに受験に取り組んでいることを明かしていた。

この一連の投稿にネット上からは、

「心折れずに頑張ってください!」

「きっと行くべきところが出てくるよ」

という声が集まっていた。