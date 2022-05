NFLチーム「日本アニメパロディ動画」に22万いいね　鬼滅の刃、ワンピース、進撃の巨人...「胸熱」

米NFLロサンゼルス・チャージャーズが2022年5月13日、ツイッターに公開した22年シーズンの対戦スケジュール告知動画が話題になっている。動画には日本のアニメのパロディがふんだんに盛り込まれており、16日夕時点で7万2000リツイート、22万2000いいねがつくなど反響が広がった。

「NARUTO」そっくりのイラストも

ツイートには、「Should we REALLY make our schedule release video an anime?(編訳:スケジュール公開映像は本当にアニメにした方がいい?)」のコメントと、「yes」の文字で大きな「NO」を表したアスキーアートが添えられている。

2分7秒の動画冒頭、和風のBGMとともにカタカナで書かれた「ロサンゼルス チャージャーズ」のロゴが現れ、フットボール選手の後ろ姿が登場。「ジャスティン・ハーバート」「カリル・マック」「ダーウィン・ジェームズ」など、チームの花形選手がアニメで描かれている。このロゴは「鬼滅の刃」をオマージュしたもののようだ。

「第1週 CHARGERS VS RAIDERS」の文字とともに、見覚えのある海賊旗が大きく映し出された。「ONE PIECE」の麦わら海賊団のロゴにそっくりだが、「RAIDERS」の文字に置き換わっている。ラスベガス・レイダースのチームエンブレムが「交差させた剣と盗賊」であるためか、選手らも作品のキャラクターそっくりに描かれている。

「NARUTO」そっくりのイラストも登場。対戦チームに兄弟を持つ選手がいることから、NARUTOの人気エピソード「大蛇丸」と「自来也」の戦闘を引用したようだ。

ギリシャ神話に登場する巨大な身体を持つとされる神々を意味する「TITANS」は、「進撃の巨人」を彷彿とさせるアニメ。巨大な壁から、テネシー・タイタンズのヘアバンドをつけた巨人が覗いてくる。

動画のラストでは、チャージャーズの選手がボールを力強く放つ。ボールを持つ選手の手には「鬼滅の刃」の「雷の呼吸」を思わせるエフェクトがかかっている。