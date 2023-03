「舞い上がれ！」最終回に隠しメッセージ？　機体番号「JA18996M」に注目...語呂合わせ説も

2023年3月31日の放送で最終回を迎えたNHK朝の連続テレビ小説「舞いあがれ!」。視聴者の間では、舞が操縦する空飛ぶクルマ「かささぎ」の機体番号に込められた意味を推察する声があがっている。

みんなの想いを乗せて、舞い上がったラスト

最終回では、2027年1月、ヒロインの岩倉舞(福原遥さん)らが作った「かささぎ」が長崎・五島列島~本土で就航。舞がパイロットとして、ついに空を飛ぶ日を迎えた。飛行前、航空学校の訓練で習った通りに機体をチェックする舞と、その様子を見つめる家族たち。一方、東大阪にある喫茶「ノーサイド」でも、大学の人力飛行機サークル「なにわバードマン」のメンバー、航空学校時代の同期らが中継で見守った。

そうして「かささぎ」の操縦席に乗り込んだ舞は、管制官に対し「This is JA18996M ready」と伝達。地上にいる刈谷(高杉真宙さん)にグッドサインを送ると、「JA18996M hover and take off」と言いゆっくりと離陸する。

ラストは、行く先をまっすぐ見つめる舞が、「こちらかささぎ。まもなく1つめの目的地に到着します」というセリフで幕引きとなった。