大谷翔平の試合観戦の「ゆず」北川悠仁　大谷ユニ姿で「満面の笑顔」...ヘルメット型カップ球場メニューも手に

人気フォークデュオ・ゆずの北川悠仁さんが2024年5月25日、インスタグラムを更新し、大谷翔平選手が所属するドジャースの試合をロサンゼルスのドジャースタジアムで現地観戦したと明かした。

24日の投稿で「LAに来てます。」

北川さんは25日、5枚の写真を添え「I went to Dodger stadium to watch OHTANI. We are proud of him.(編訳:大谷選手を観にドジャースタジアムへ。僕らは彼を誇りに思っている)」と英語でコメントした。

添えられた写真は、いずれもスタジアムで撮影されたものだ。

1枚目はスタジアムを背景に満面の笑顔を浮かべた自撮り写真。2枚目は背番号「17」のユニフォームを身にまとい、大谷選手や山本由伸投手らドジャースの主力選手が描かれた看板の前でポーズをとったもの。

3枚目はヘルメット型のカップにポテトが盛られた球場メニューを指差し笑顔の北川さん。4枚目は左手を空に突き上げた後ろ姿で、5枚目は打席に向かう大谷選手の写真だった。

投稿には、ロサンゼルスを満喫する北川さんの姿にほっこりしたとするコメントが相次いだ。北川さんは24日に「LAに来てます。」と投稿していたことから、ドジャースの試合を観戦しに行ったのではと予想するファンも少なくなかったようだ。

「やっぱり大谷君観に行ってたんだ 飛びっきりの笑顔でめっちゃ楽しそう 思う存分LA満喫してリフレッシュして帰って来てね」

「北川さんこんばんは! わあ、ポテトの入れ物、カワイイ いいですねー、めちゃ楽しんでるじゃないですか 笑顔が見れて嬉しいです」

「LA行くっていったら、やっぱオオタニサン観に行くよねー 楽しそうでよかった」