「脳が本当に混乱する」「なんと！」　美女振付師「53歳です」X投稿に騒然も...真相は

インフルエンサーで振付師の望月さあやさんが、2025年12月16日にXを更新。記された年齢に驚きの声が広がった。
「だってなんか調べたらこうなっちゃってるもん」
望月さんはXで、口の端に指を添えたポーズの写真と、舌を少し出してカメラを見つめる写真を公開。「53歳です」と、ハートマークを2つ付けて投稿した。
Xユーザーからは「なんと！ 20歳にしか見えなーーい！」「脳が本当に混乱する笑」「加工ありにしても、こりゃすげぇ...」「すごい奇跡起こしてる人いた...」などのコメントが寄せられた。
ところが――。望月さんはその後、ネタばらし。
続く投稿で、「だってなんか調べたらこうなっちゃってるもん」として、スクリーンショット画像を投稿。検索エンジンで自身の名前を調べ「生年月日：1972年7月27日 年齢：53歳（2025年12月時点）」と表示されたもので、実際は53歳ではないようだ。
望月さんは「だれの話なのほんとうに たすけてください」と添えた。
なお、望月さんは、5年前の2020年9月の誕生日に、Xで「20歳もがんばります！！！」と投稿していた。
だってなんか調べたらこうなっちゃってるもん、、、、、、だれの話なのほんとうに ????? ?? ????? 笑 たすけてください— 望月さあや (@saaya_mochizuki) December 16, 2025
きのうのいっぱい反応ありがとう?????
おやすみなさあや?? pic.twitter.com/lYnfNLXHLp
なんと…稽古中にみなさんからサプライズでお誕生日をお祝いしていただきました??? こんなに素敵なみなさんにお祝いしていただいて本当に幸せ者です！！忘れられない誕生日になりました！！！たくさんのお祝いの言葉やプレゼントをいただいて胸がいっぱいです???? 20歳もがんばります！！！ pic.twitter.com/BzATmjg70B— 望月さあや (@saaya_mochizuki) September 9, 2020