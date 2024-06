KAT-TUN上田竜也によるtimelesz菊池風磨の「倒し方」は「コケた勢いでパンツを...」　ファン爆笑「何やってんすかw」

アイドルグループ「KAT-TUN」の上田竜也さんが2024年6月4日にインスタグラムを更新し、「timelesz(タイムレス)」の菊池風磨さんとの写真を公開した。アイドルらしからぬ展開が見せられ、SNSでは笑いの反応が起こっている。

菊池さんに上田さんが駆け寄ると...

上田さんと菊池さんは、SMILE-UP.(旧ジャニーズ事務所)から移籍したタレントらが所属するSTARTO ENTERTAINMENTが2024年5月29・30日に京セラドーム大阪で開催したイベント「WE ARE! Let's get the party STARTO!!」に出演していた。

上田さんのインスタグラムでは、「何やら男前に撮影していたのがちょっと癇に障ったので 丁度いいし倒す事にした」として、イベントのフォトブースで決めポーズを取っている菊池さんに上田さんが駆け寄る写真が公開された。

上田さんは「菊池風磨の倒し方」と切り出し、「あっ!! いっけね! と、ドジなフリしてコケる そしてそのまま勢いでパンツに手をひっかけそのままずり下ろす」と、独特な「倒し方」を説明。