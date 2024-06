伊東美咲（47）、ドジャース監督と笑顔の2ショット　「Who is the woman？」海外からも注目

タレントの伊東美咲さん(47)が2024年6月5日にインスタグラムを更新し、米大リーグ、ロサンゼルス・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督(52)との2ショットを公開した。SNSでは「羨ましい」などの声が上がっている。

グラウンドレベルでスタジアム撮影も

伊東さんは09年に結婚し、10年に長女を出産した。長女が小学校に入学するタイミングでハワイ移住を決意し、現在はハワイで3児の子育てをしている。

そんな伊東さんが6月5日、インスタグラムで、夏休みにロサンゼルスのドジャー・スタジアムを訪れたことを報告。ドジャースのウィル・スミス選手のボブルヘッド(首振り人形)や、グラウンドレベルで撮影されたスタジアム内の写真、動画を公開し、4枚目にロバーツ監督との2ショットもアップした。

コメント欄には「良いなあー ドジャースの監督と一緒に写真羨ましいです」「野球観戦は意外でした 羨ましい!」「ロバーツ監督の顔がとても生き生きして見えるのは気のせいか...w」などと書き込まれた。

また、「Who is the woman in the fourth picture?(4枚目の写真に写った女性は誰?)」とのコメントも寄せられ、伊東さんを知らない海外の人からも注目されたとみられる。