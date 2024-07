「テキサスで会いましょう」大谷翔平、インスタ更新　オールスターで投票してくれたファンに感謝

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が2024年7月5日、自身のインスタグラムを更新。オールスターで投票してくれたファンに感謝を伝えた。

「お誕生日とオールスター二重のおめでとう」

大谷選手はナ・リーグのDH部門で選出され、4年連続4度目のスタメン出場を決めた。

大谷選手はインスタグラムに「All-Star 2024 Thank you to everyone who voted! See you in Texas(オールスター2024 投票してくださった皆様、ありがとうございました! テキサスで会いましょう)」と投票してくれたファンに対して感謝を伝えた。

大谷選手の投稿には「オールスター出場おめでとう」「オールスターゲーム楽しんでください」「オールスターでのホームラン、是非見てみたいです!!今から楽しみで仕方ないです」「オールスターも楽しみに予定あけて待ってます笑活躍期待しています」などのコメントが寄せられた。

また、5日は大谷選手の30歳の誕生日だったことから、「お誕生日おめでとうございますこれからもずっと応援してます頑張ってください」「お誕生日とオールスター二重のおめでとう」「有意義な30歳を過ごしてねずっと応援しています」など、大谷選手の誕生日を祝福するコメントも多数見られた。

オールスターは7月16日(日本時間17日)にテキサス・レンジャーズの本拠地グローブライフフィールドで開催される。