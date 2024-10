氷川きよし、雰囲気がらり金髪×カーキのパーカー　ラフなスタイルでサンフランシスコ満喫

歌手の氷川きよし(47)さんが2024年10月3日と9日、自身のインスタグラムを更新。サンフランシスコを満喫している様子を紹介した。

「サンフランシスコと同じくらい大宮が好き!」

氷川きよしさんは、9日の投稿で「サンフランシスコと同じくらい大宮が好き!」といい、サンフランシスコを訪れた時の写真を4枚投稿。この時は、イラストがデザインされたカーキのパーカーを着用。雰囲気ガラリと変わった金髪姿で笑顔を披露していた。

また、3日の投稿も、サンフランシスコでの話題だった。「It's been 10 years since my last visit to San Francisco.」(最後にサンフランシスコを訪れて10年)といい、サンフランシスコに来たら食べたいという寿司屋のことにも触れていた。「やっぱり日本食って最高」などとコメントを添えていた。

9月29日の投稿では、フロリダを訪れていることをインスタグラムで報告していた氷川さん。この時は「It's pretty hot in Florida. I found a nice shop in Miami Beach.」(フロリダはとても暑いです。マイアミビーチで素敵なお店を見つけました)とコメント。雰囲気ががらりとかわった金髪の髪を束ね、真っ白Tシャツとハーフパンツを身につけた姿を披露していた。