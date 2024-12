俳優の真田広之さんと手塚理美さんの次男で俳優の手塚日南人さんが2024年12月24日、近影をインスタグラムで公開し、「ガチイケメンすぎる!」などと反響を呼んでいる。

「素敵」「かっこいいです!!」「流石、真田さんの息子!」

手塚さんは「Merry Christmas to all.」(全ての人にメリークリスマス)として、最新ショットを公開。クリスマスらしい黒いシャツと白いジャケットの正装姿にストレートの長髪で、頬杖をついてカメラを見つめている。

手塚さんは長文の英文で「Here's to embracing one another and stepping into a new year hand in hand.」(お互いを受け入れ合い、手を取り合って新年を迎えよう)などのメッセージを寄せている。

コメント欄には、「真田さんのご子息様 素敵」「かっこいいです!!」「ガチイケメンすぎる!流石、真田さんの息子!」などの書き込みが寄せられている。