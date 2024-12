大谷翔平、真美子さんの妊娠発表　「デコピンが妊娠したみたいw」祝福の一方...「フジテレビに気を付けて」の声も

米大リーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手(30)が2024年12月29日、妻の真美子さんが妊娠したことをインスタグラムで発表した。

「Can't wait for the little rookie to join our family soon!」

大谷選手は、真美子さんと結婚したことを2月29日にインスタグラムで公表していた。

大谷選手は今回、「Can't wait for the little rookie to join our family soon!」(小さなルーキーがもうすぐ私たちの家族に加わるのが待ちきれません)とし、ピンクのベビー服、水色のベビーシューズ、赤ちゃんのスタンプで隠されたエコー写真を並べた写真を公開。側にはデコピンが横たわっている。

この投稿に対して、ネットでは「スーパージュニアが誕生」「デコピンさんはお兄ちゃんになるね」「年末に明るいニュース」「すごい遺伝子だなぁ」「産まれてからの発表ではないあたり、相当楽しみなんだね!おめでとう!!」「なんか、デコピンが妊娠したみたいw可愛い」などと祝福の声が相次ぐ一方、「フジテレビに気をつけてね!」「周りはどうかそっと見守ってあげて欲しい 行き過ぎた報道はしなくていいから」「マスコミは真美子夫人追いかけ回すなよ」などと、メディアによる取材攻勢に警戒すべきだとするコメントもみられた。

5月にフジテレビと日本テレビが、ロサンゼルス・ドジャース・大谷翔平選手の自宅前からレポートしたとして問題になり、そのことを思い出す人もいたようだ。