歌舞伎俳優の市川團十郎さん(47)が2025年4月8日、自身のインスタグラムを更新。長男の勸玄くん(市川新之助)の入学式に出席したことを報告し、スーツ姿を披露した。

「ご入学おめでとうございます」

市川さんは、「Kangen's entrance ceremony to junior high school I'm attending and so excited.勸玄の入学式です」と報告し、スーツ姿を投稿。「出席。嬉しい。」とコメントを添えていた。

インスタグラムに投稿された写真はモノトーンで、白いシャツとベストを着用。メガネをかけ、ネクタイに手を添えて、自撮りでスーツ姿を披露していた。

この投稿には、「ご入学おめでとうございます」「とっても素敵なパパ」「優しいお顔ですね」「もう中学生なんですね!おめでとうございます」「真央さんも天国で喜んでますね」といったコメントが寄せられていた。