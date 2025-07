歌手の浜崎あゆみさん(46)が2025年7月1日、自身のインスタグラムを更新し、リハーサルでの美しい横顔を披露した。

「リハへの熱意が伝わります」の声

浜崎さんは、「You may only see the beautiful side.」といい、横顔のショットやライブのリハーサル風景など11枚の写真を投稿。

インスタグラムに投稿された写真では、黒い帽子をかぶり、胸元にボタンがデザインさせた黒い長袖を着用。両手をあげ、真剣な眼差しの横顔を披露していた。2枚目はスマホを見ながら真剣な表情をする姿を披露、6枚目は壁にもたれかかり、真剣な表情をみせていた。

この投稿には、「ライブのリハーサル風景美しいです」「カッコよすぎる」「リハへの熱意が伝わります」「凛々しい眼差し」「美し過ぎる」といったコメントが寄せられていた。