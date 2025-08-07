J-CAST ニュース

人気YouTuber夫妻、2度目の結婚記念日お祝いディナー　「私の好きなところ10個聞きたいです！」の答えは

2025.08.07 11:00
エンタメ班
   チャンネル登録者数113万人のYouTuber・ゆんさんが2025年8月2日に公式YouTubeチャンネルを更新。2度目の結婚記念日を祝うディナーの後、アフタートークをした。

   ゆんさんは、23年5月30日にYouTuberグループ「Fischer's」のシルクロードさんと結婚を発表。24年4月2日に第一子となる男の子を出産し、現在は第二子を妊娠中だ。

二人の憧れの高級ホテルで記念日ディナー

   2度目となる結婚記念日は、第一子をゆんさんの母に預け、二人きりで夜景の見える高級ホテルでディナーを楽しんだという。場所はリッツ・カールトンで、二人の憧れの場所だったそうだ。

   ディナーの様子はシルクロードさんの個人チャンネル「ロードシルク」にアップされており、今回のゆんさんの動画では二人でディナーの様子を振り返った。ゆんさんは「最後にアニバーサリープレートみたいなのが出てきて、言ってくれてたんだって思って」とうれしそうな様子で語った。

   さらに、シルクロードさんも「席から立たずにごはん終わるの初めてかも」と、育児に奮闘する中でも久しぶりにゆっくりできる時間だったそう。夫婦水入らずでたっぷりと話せる時間も珍しかったと、二人はしみじみと話した。

かわいいおねだりの後に...まさかのサプライズ
