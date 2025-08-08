登録者80万超人気女性YouTuber、3か月半で7キロ減　「サラダ中心の食生活から、すべて白米中心に」

チャンネル登録者数80万超の人気YouTuber「午前0時のプリンセス」（ぜろぷり）メンバーのmomohahaさんが、2025年8月2日に個人YouTubeを更新。3か月半で7キロの減量に成功したというダイエットの方法を紹介した。

サラダ＋ジム通いでも「52～53キロを行き来する感じ」

momohahaさんは身長155センチ。「ぜろぷり」が6月に公開した動画でも減量に成功したことを報告していたが、8月2日の動画ではあらためて55.8キロから48.8キロまで落とし、3か月半で7キロ減量したことを明かした。

「今回は私が3か月半の期間で、マイナス7キロの減量に成功したダイエット方法を教えたいと思います」

そう切り出したmonohahaさんのダイエット方法は「サラダ中心の食生活から、すべて白米中心の食生活に変えました」。食事をサラダボウルにしていた頃は、間食に小さいあめやラムネなどを摂っていた。ジムで運動もしていて、52キロまでは減量できたが、「そっから落ちにくいというか、52～53キロを行き来する感じ」になったという。

momohahaさんは、思うようにいかなかった理由を、「それを食べてジムに行っても、あんま筋肉に変わってないから、もったいないことしてたんじゃないかな。筋肉に変わるものが足りてなかったのかな」と語った。

さらに、食事が低カロリーだったため、「こんだけしか食べてないから、多少甘いもの食べてもいいよね」との考えで「ジュースでカロリー足したりしてた」と明かした。

しかし、遺伝子検査で白米を勧められたことで、おかずと白米を食べるようにしたところ、「1か月後、49キロまで落ちました」という。