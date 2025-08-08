J-CAST ニュース

KAT-TUNラストライブ、赤西仁の欠席報告に...中丸雄一「俺は出るよ」宣言もまさかのツッコミ

2025.08.08 11:50
エンタメ班
   2025年3月31日に解散した人気アイドルグループ・KAT-TUNが、11月にライブを行うことを発表。出演者をめぐるメンバー間のやりとりが話題になっている。

  • 中丸雄一さんのインスタグラム（＠y_nakamaru_94）より
  • 上田竜也さんのインスタグラム（＠tatsuya.ueda_kt）より
  • 中丸雄一さんのインスタグラム（＠y_nakamaru_94）より
「突っ込み秀逸」と話題に

   KAT-TUNは11月8日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで「Break the KAT-TUN」を開催することを発表。解散から7か月での再結集となる。

   発表後、2010年にグループを脱退した歌手の赤西仁さんがXに「Jipsへ」と自身のファンに呼びかけつつ、「KAT-TUNのラストライブに出る予定はありません！！」と断言した。

   一方、このポストに解散時のメンバーである中丸雄一さんが反応。赤西さんの投稿を引用し、「俺は出るよ」と宣言した。

   そんな中、同じく解散時のメンバーの上田竜也さんがインスタグラムのストーリーズで反応。中丸さんのポストのスクリーンショットを引用し、「え？お前出んの？」と驚き顔の絵文字とともにつづっていた。

   この一連のやりとりにネット上からは、「なんで脱退した人と解散した人たちでこんなにイチャイチャしてるの」「あぁ、この世界線、幸せだなぁ～」「竜也さんさすが突っ込み秀逸」という声が集まっていた。

KAT-TUN
中丸雄一
赤西仁
