全身がん公表の高須克弥氏、膀胱5か所を検査で...　「まいったな、こりゃ」結果を報告

全身がん闘病中の美容外科「高須クリニック」の高須克弥院長が2025年8月8日、最新の組織診断結果をXで報告した。

「癌ができていそうな箇所を生検してみたら...」

高須院長は18年に全身がんであることを公表し、現在まで複数回の手術や抗がん剤注入を重ねたほか、さまざまな試みをしながら治療を続けている。25年7月には「緊急入院」するとし、その後に「大手術生還なう」とも報告していた。

今回の投稿では、病院が発行した「組織診断報告書」の写真を披露しながら、

「癌ができていそうな箇所を生検してみたら、全部癌だった。

まいったな、こりゃ。なう」

と経過を伝えた。書面をみると、検体は膀胱生検の「（1）三角部、（2）後壁、（3）ミギ側壁、（4）ヒダリ側壁、（5）頂部」という5か所で、「いずれも大小不同の異型核を有する細胞が、平坦状に増殖しています」などと説明がある。

投稿を受けてXでは、「お大事になさって下さい」「今回も無事治療を終えてまだまだ活躍を願っています」「心から応援してます」といった声が寄せられている。