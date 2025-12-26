一体なぜ？サウナストーンに「大量の塩」被害相次ぐ　施設は困惑「何の効果もないんですが...」

サウナストーンに大量の塩を盛る行為はストーブを壊すので止めてほしいと、茨城県水戸市内の人気スパ「ゆるうむ」が、X上で写真を投稿して訴えている。

施設によると、オープン2年で10回ほどもこうした被害に遭ったという。ストーブを入れ替えたこともあったといい、施設の支配人は、「何の効果もないんですが......」と漏らし、困惑していることを取材に明かした。

ストーブ壊れれば「修理には数十万円」

ストーブの上に積み上げられた石には、雪が積もったかのように、白い粉が盛られている。

この写真は、ゆるうむの公式Xが、2025年12月22日に投稿した。

施設は、8段のタワーサウナなどを備え、23年11月にオープンした。

投稿では、女性用の塩サウナに大量の塩が置かれてしまったとして、こう呼びかけた。

「ストーブを壊す原因になります。壊れた場合修理には数十万円かかります。塩を置く現場を確認した場合は厳重な対応をさせて頂きます。絶対にやめてください！」

塩を撤去する作業をするため、女性用塩サウナは、この日は使用中止にしたという。施設は、翌23日に公式Xを更新し、塩の撤去や点検、清掃が終わったため、サウナの利用を再開するとお知らせを出した。

実は、施設では、11月3日にも、男性用の塩サウナで、同様な行為を確認したとして、「ストーブ故障の原因となるため、こちらの行為はご遠慮いただいております」などと注意喚起していた。

施設の公式サイトでは、塩サウナは、体の全身に塩を塗り、じっくり汗をかいてもらうことが目的だと明記している。

それにもかかわらずサウナストーンに塩を盛ることについて、投稿のリプライ上では、様々な推測が行われた。熱した石にアロマ水などをかけて蒸発させ発汗を促す「ロウリュ」をイメージしたのではないか、というのもその1つだ。

大量に塩を盛る行為について、施設では、どのように見ているのだろうか。