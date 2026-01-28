自民大勝はない、創価学会の動きは侮れない　「選挙の神様」久米晃さんの衆院選予想

衆議院総選挙が2026年1月27日に公示され、12日間の選挙戦に突入した。与党は勝敗ラインとされる233議席をクリアできるのか、選挙後の政局はどうなるのか、「選挙の神様」とも言われる久米晃・元自民党事務局長（選挙・政治アドバイザー）に聞いた。久米さんは、自民の大勝はないと見る。

（聞き手ジャーナリスト菅沼栄一郎）

新党結成で自民党議員の公明党票への淡い期待は吹き飛んだ

―― 今回の総選挙の結果を占う最大のポイントは？

「公明党を支えてきた創価学会票の行方です。高市内閣との連立を解消した当初、公明党は『人物本位』（で選挙協力もあり得る）といっていたわけでしょ。自民党の候補者もみんな期待していた。ところが、高市首相の解散決断を知って、立憲民主党と新しい政党を作ったものだから、そんな淡い期待もすべて吹き飛んでしまった。

ただ26年間、いっしょに選挙を闘ってきたわけだから、公明党票が新党へ、どこまで移動するかが、今回の選挙の議席を占う重要なポイントになります」

―― 内閣支持率が落ち込んだのは

「高市さんは、働いて結果を出すと言ったにもかかわらず、結果が出る前に解散に打って出ました。自民党支持者、保守的な人たちの期待感を裏切ったわけで、『期待はずれ感』は強かった。なぜ解散したのか？19日に記者会見したけれど、はっきりしない。そのがっかり感というのが、支持率低下につながったのだと思います」