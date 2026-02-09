高市早苗首相「なんかいじわるやなぁ」　選挙特番で太田光が踏み込む...できなかった場合は「どういうふうに責任を？」質問

2026年2月8日に投開票が行われた第51回衆議院議員総選挙に際して放送されたTBSの選挙特番「選挙の日2026 太田光がトップに問う！結果でどう変わる？わたしたちの暮らし」での、自民党・高市早苗首相と、スペシャルキャスターをつとめたお笑いコンビ・爆笑問題の太田光さんとのやりとりがネットの注目を集めている。

「『サンジャポ』大好き」「私も早苗ちゃん大好き」とやりとり

各社の情勢報道によると、与党の自民党と日本維新の会が合計で350議席以上を獲得する見通しだ。

番組中、中継で太田さんが高市氏とやりとりする一幕があった。最初、太田さんは「高市総理、太田です。今度『サンジャポ（サンデージャポン）』でお待ちしてます」と自身がMCをつとめる情報番組をひきあいに呼びかけた。

これに高市氏は笑顔で「ありがとうございます」と応じ、太田さんが「本当ですね？ ぜひ出ていただきたいと思ってます」と念を押すと、高市氏は「だって『サンジャポ』大好き」と快諾。太田さんは「私も早苗ちゃん大好きなんですけれども」と冗談まじりに語り、スタジオは和やかな雰囲気に包まれた。

笑顔で会話を交わしていた二人だが、「物価高対策やりきる？」との質問をきっかけに、その空気は一変した。