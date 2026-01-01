「これアリ？」ちゃんみなの股広げる紅白演出が波紋　「あのギリギリが彼女らしさ」評価する声も

ラッパーのちゃんみなさん（27）がNHK紅白歌合戦で披露した際どい演出に、ネット上で波紋が広がっている。

「Good body ユニークなこのお顔...」。男性ダンサー2人に担がれたちゃんみなさんは、社会の偏見に皮肉を込めたとされる楽曲「NG」を熱唱する。やや露出度の高い衣装だ。

「全盛期のマドンナ？レディー・ガガ？」の声

顔には、ピアスのようなものが散りばめられている。その後、ちゃんみなさんは股を広げ、左足をM字にした姿で男性2人に持ち上げられ、ステージ上の階段を降りていく。続いて、男性4人が仰向けのちゃんみなさんを抱きかかえ、さらに降りて...。

ちゃんみなさんは、2017年2月にメジャーデビューし、日本語、韓国語、英語を操るトリリンガルラッパーとして活躍している。

25年12月31日夜放送の紅白では、念願の初出場を果たした。「SPメドレー」では、自らプロデュースした7人組ガールズグループ「HANA」と別の楽曲「SAD SONG」も披露し、息の合ったところを見せた。

とはいえ、やや過激な演出の楽曲「NG」は、放送中からネット上で注目を集めた。特に、股を広げるスタイルは、議論を呼び、様々な意見が交わされている。

「紅白のちゃんみな、これアリなんですか？」

「パッと見、下半身丸出しかとビックリしました」

その演出に戸惑いも広がり、「全盛期のマドンナ？レディー・ガガ？と思いました」「昔DJオズマがNHK出禁になった時の衣装を思い出した」との声も出た。

さらに、ちゃんみなさんが歌詞を変えているところも、関心を呼んだ。