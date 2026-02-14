平子理沙、86歳母のバースデーショットに大反響　「美人過ぎてびっくり」「なんなら若返ってる？」

モデルでタレントの平子理沙さん（54）が2026年2月11日、自身のインスタグラムを更新。日本におけるネイルアートの先駆者で母の平子禧代子（きよこ）さん（86）のバースデーショットを披露した。

「全部飛んで行ってしまったんです～」

平子さんは、「ママHappy Birthday」「お誕生日おめでとう」と母・平子禧代子さんの誕生日を祝福し、バルーンに囲まれて笑顔をみせる禧代子さんの写真を投稿した。

バルーンにまつわるエピソードとして「バルーン屋さんでたくさんバースデーバルーンを買って、パーキングで車のトランクに必死に押し込んでいたら、急にすごい強風が来て風船が空に！追いかけたけどあっという間に青空の彼方。全部飛んで行ってしまったんです～」とトラブルについてもつづった。

「気を取り直して、また作ってもらい今度は無事にトランクに」とコメントを添え、「夜は、家族とママのお友達とみんなで食事に行きました」と報告し、「I love you」と締めくくった。

インスタグラムに投稿された写真で禧代子さんは、黒いトップスを着用。金髪に少しピンクが入ったヘアスタイルで、「８」「６」のバルーンに囲まれて微笑んでいた。ダブルピースで笑顔をみせるショットも。

この投稿には、「ママめっちゃ綺麗」「りさママいつまでも変わらず若くて美しい」「ママもかわいすぎるー」「美人過ぎてびっくり」「素敵なママですね」「なんなら若返ってる？」といったコメントが寄せられていた。