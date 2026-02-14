女子スノボ金メダルの韓国17歳、銅メダル小野光希に「感謝」...「彼女らは韓国語で会話通じる仲」韓国メディア

韓国メディア「朝鮮日報」（ウェブ版）が2026年2月14日、ミラノ・コルティナ五輪の女子スノーボードの特集記事を組み、女子ハーフパイプで金メダルを獲得した韓国代表チェ・ガオン（17）が、銅メダルの小野光希（21）に「感謝」したことを伝えた。

「女子スノーボード金銀銅、韓国語でチャチャチャ」

女子ハーフパイプは13日（日本時間）に行われ、チェは3回目の滑走で90.25点をマークし、逆転優勝を飾った。

1回目の滑走では、空中で大きくバランスを崩して激しく転倒。しばらく立ち上がれないほどのダメージだった。気丈に2回目にトライしたものの、ここでも転倒した。

最後の3回目にすべてをかけて臨んだ17歳は、5回のジャンプをすべて成功させ、女王クロエ・キム（米国、25）を抑え、韓国雪上競技史上初となる金メダルを獲得した。キムは銀メダル、日本代表の小野が銅メダルを獲得した。

表彰式では、3人のメダリストが仲良く自撮りをするなど、和やかな雰囲気だった。

「朝鮮日報」は、表彰式での3選手の様子を「女子スノーボード金銀銅、韓国語でチャチャチャ」とのタイトルで伝えた。

記事では「世界スノーボード最強の彼女たちは韓国語で会話が通じる仲だ」とし、こう続けた。