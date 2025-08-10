伊東市・田久保市長「メガソーラー計画撤回」発言を訂正　それでも「推進派が市長になれば...」と続投にこだわる

辞職の意向を示していた静岡県伊東市の田久保真紀市長が一転、続投を宣言したのは2025年7月31日の記者会見。その理由を「私の公約でもある新図書館建設計画の中止、伊豆高原メガソーラー計画の白紙撤回、これは私に与えられた使命」とし、両計画が「水面下で激しく動いている」と主張した。

ところが同市長は8月8日、市の公式サイトで、この「伊豆高原メガソーラー計画の白紙撤回」について発言の一部を訂正したのだ。

「水面下で激しく動いている」でなく「周知の事実」

8日、伊東市の公式サイトには次のような内容が掲載された。

「水面下という言葉が市民のみなさまの不安や疑念を招く恐れがあるのではないか、といった趣旨の指摘が政策会議の場でございました。この指摘を重く受け止めまして『水面下で激しく動いている』という発言を訂正する」

「今後は市民のみなさまに対し、見えない所で何かが行われているのではないか、といったご懸念やご不安を抱かせない為にも、この2つの事業につきましては重点的に、行った調査の結果や事実関係、事業の進捗状況などを常にみなさまに速やかに公開することで、より一層の行政の透明化に励んで参ります」

また、伊豆新聞や静岡第一テレビの報道などによると、5月末に伊東市議が田久保市長に、LINEを通じてメガソーラー計画に賛成している住民が市役所にいたことを伝えると、田久保市長から「河川の許可が出ることはなくなりましたからメガソーラー関係は終わりなので。何やってるんでしょうね？」と返信があったと報じられた。

この報道に対して、市長は8日、自身のFacebookで反論。メガソーラー問題が既に片付いているのに同市長がそれを続投理由に持ち出したのはおかしいとの論調だとして、自身の説明の正当性をこう主張した。

「私が市長である限り、メガソーラー計画に王手をかける八幡野川への河川占用許可を出さないことは、これは当たり前のこと」

「メガソーラー推進派が市長になれば不許可が取り消されて許可が出ることもあり得るのです。そうなれば計画を止めることが非常に難しくなります」

伊東市の高田郁雄建設部長は8日、メガソーラー計画について記者から質問されると「それは水面下で動いているということではなく、もう周知の事実で、何か市としても隠しているわけでなく、裁判が行われていることなので、（田久保市長に対して）『それは違うんじゃないですか』というような話はした」と説明。さらに「市長と職員との間に計り知れない溝があるなという風には考えている」と述べた。