橋本マナミ41歳の誕生日に...78歳ダンディ俳優と笑顔の2ショ　「私もこんな歳のとり方したいな」

タレントの橋本マナミさん（41）が2025年8月8日、自身のインスタグラムを更新。俳優でタレントの高田純次さん（78）との2ショットを披露した。

「まだまだやりたいことたくさん！」

橋本さんは、「本日8月8日で41歳になりました」と報告し、「年齢はわざわざ出さなくてもいいかなぁという年になってくるけど、、、」とコメントを添えていた。

インスタグラムでは高田純次さんとのツーショットも披露しており、「41歳の初日にお仕事ご一緒させていただいたのは高田純次さん」と紹介し、「純次さんは78歳」「とてもダンディで若々しくて面白くてとっても素敵です」とつづっていた。

また、「私もこんな歳のとり方したいな」と、「最近、肩の力が抜けたのか色々なことが力みすぎず楽しく取り組めるようになってきました」と心境の変化をつづっていた。

最後は、「まだまだやりたいことたくさん！」「これからも精進していきます」と意気込みを語っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、橋本さんは白いノースリーブアイテムを着用。高田さんは、半袖のシャツを着用。2人ともカメラに向かって微笑んでいた。

この投稿には「お誕生日おめでとうございます」などの祝福の声のほか、「美しさの塊りです」「41歳でこの美貌」「高田純二さんが78歳、おどろき！！」「素敵です」といったコメントが寄せられていた。