J-CAST ニュース

Rちゃん、彼氏オーディションで選んだ恋人との破局を報告　視聴者「分かってたことや」

2025.08.12 12:40
エンタメ班
糖の吸収を抑える、腸の環境を整える富士フイルムのサプリ！

   人気YouTuberのRちゃんが2025年8月11日に動画を投稿し、6月にYouTuberのヒカルさんのチャンネルで企画された「彼氏オーディション」で結ばれた男性と破局したことを明かした。

  • 破局は想定内だと受け止める視聴者が多いようだ（画像はRちゃんのXから）
    破局は想定内だと受け止める視聴者が多いようだ（画像はRちゃんのXから）
  • Rちゃんの動画。破局までの経緯を明かした
    Rちゃんの動画。破局までの経緯を明かした
  • 破局は想定内だと受け止める視聴者が多いようだ（画像はRちゃんのXから）
  • Rちゃんの動画。破局までの経緯を明かした

「『だから言ったじゃん！』っていう声が聞こえてきそう」

   Rちゃんと結ばれた会社員の男性・吉田さんについては、オーディション中に「性行為ができなかった」と主張する女性との間に子どもがいることが判明。なお、DNA鑑定では子どもは吉田さんの子だということが確定している。

   また、オーディション中に連絡を取っていた他の女性に対して「彼女のインフルエンス力がほしくて、ビジネスに繋げたいんだよね」とメッセージを送っていたことも発覚。ファンから反対の声が出ていたものの、Rちゃんは交際後に出演した動画で「自分の幸せを選んでいるつもり」「吉田さんで幸せ」と明かしていた。

   一方、Rちゃんは11日に公開した「彼氏とお別れしました！！！」という動画の冒頭で、吉田さんと破局したことを報告。「まじでごめん。悔しい」「『だから言ったじゃん！』っていう声が頭にブッ刺さるくらい聞こえてきそうなんですけど......」と自虐を口にした。

   Rちゃんによると、破局は7月末。「一緒にいた時間はとっても幸せ」と明かしたものの、交際中、吉田さんがインスタグラムのアカウントに公式アカウントだということを示す認証バッジをつけ始めたり、「結婚費用を経費にするため」という理由でYouTubeチャンネルを作ってほしいとねだられたことを明かした。

   さらに、YouTubeチャンネルの開設をRちゃんが拒絶したところ、今度はサブチャンネルの買取を提案されたといい、「ビジネスっぽいお話になっちゃったりとかして......」と説明した。

「私が選んだ男ってやっぱりジョーカー」
続きを読む
1 2
全文表示
Rちゃん
YouTuber
姉妹サイト