J-CAST ニュース

ひろゆき氏、ハッピーセットの「ポケカ」騒動に改善案も...　「現実的ではない」「ナイスアイデア」賛否の声

2025.08.12 16:15
社会班
   日本マクドナルドが公式サイトで2025年8月11日、ポケモンとコラボしたおもちゃ付きのセットメニュー「ハッピーセット」をめぐり、ポケモンカード配布によって転売目的の大量購入や食品放置などの問題が起きたことについて謝罪した。

   発表を受けてひろゆきこと実業家・西村博之氏が12日、自らが考えた対策をXで披露し、さまざまな反響を呼んでいる。

  ひろゆき氏（2024年4月撮影）
    ひろゆき氏（2024年4月撮影）
  波紋を広げたハッピーセット「ポケモン」シリーズ、マクドナルド公式サイトより
    波紋を広げたハッピーセット「ポケモン」シリーズ、マクドナルド公式サイトより
  • 波紋を広げたハッピーセット「ポケモン」シリーズ、マクドナルド公式サイトより
    波紋を広げたハッピーセット「ポケモン」シリーズ、マクドナルド公式サイトより
  ひろゆきさんのX（＠hirox246）より
    ひろゆきさんのX（＠hirox246）より
  • ひろゆき氏（2024年4月撮影）
  • 波紋を広げたハッピーセット「ポケモン」シリーズ、マクドナルド公式サイトより
  • 波紋を広げたハッピーセット「ポケモン」シリーズ、マクドナルド公式サイトより
  • ひろゆきさんのX（＠hirox246）より

「店内で食べ終わったお客さんにだけ」

   ひろゆきさんは、マクドナルドの発表を引用リポストする形で「ハッピーセットのポケモンカード配布が、転売目的の食品の放置・廃棄に繋がってる問題」と書き出し、下記のように持論を展開した。

「店内で食べ終わったお客さんにだけポケモンカード配るようにすればよくない？フードファイター連れてきたら、それはそれでOKで」

   この提案はXで、「これだ！解決手段」「確かに店内完食ルールいい！食べ物粗末にしないで済むしね」「転売ヤーが大食い大会する様子はちょっとみてみたいww」「シンプルでナイスアイデア」などと賛同された。

   しかし、「ちょっと考えるだけでも問題多すぎるし、解決しない」「ゴミ箱に捨てる人が絶対出る」「クルーのオペも激増するし現実的ではないと思います」「そもそも転売対象になるくらい大人まで欲しくなるような付加価値が高い物をつけちゃいけないと思う」といった否定的な意見も相次いでいる。

   一方、日本のフリマ・オークションサイトが転売を禁じればいいとするアイデアが寄せられ、ひろゆきさんが「日本のサイトを規制すると中華系サイトに流れます。日本国内のサイトは、儲かりゃ納税なので、海外に流すのは悪手です」と反論する場面もあった。

ポケカ2枚配布で...一部客によりトラブル発生
ハッピーセット
ポケモンカード
マクドナルド
