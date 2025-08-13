デビュー予定の5人組アイドルG、韓国の有名グループ名とロゴ酷似の件で...運営が対応報告「速やかに中止」

2025年9月20日にデビューライブを行うことを予定していた5人組女性アイドルグループの公式Xが2025年8月12日にポストを投稿。グループ名とロゴが韓国の女性アイドルグループ・EVERGLOWに酷似しているとの指摘を受け、変更を発表した。

「意図的に類似させたものではございません」

問題となったのは、10日に情報が解禁された「everglow.」というグループ名と、ロゴデザイン。韓国の女性アイドルグループ・EVERGLOWとほぼ名前が一緒であるほか、ロゴについてもEVERGLOWのリサージュ曲線のようなデザインを模倣しているのではないかという指摘が上がり、物議を醸していた。

指摘を受け、11日に公式Xは「いただいたご意見を真摯に受け止め、至急事実関係を確認し対応を検討しております」と発表。また、翌12日にはプロデューサーの吉村宗一郎氏の名義で文書を公開し、「everglow.」というグループ名について、「10年ほど前から個人で大切にし、自らの活動において用いてきたもので、今回グループ立ち上げにあたり同名称を採用いたしました」と説明した。

また、ロゴデザインについても、「『ever』の部分から無限大（∞）のマークを連想して制作を進めた結果、似通ったデザインとなってしまいました。意図的に類似させたものではございません」と疑惑を否定した。