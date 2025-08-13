J-CAST ニュース

赤西仁、KAT-TUNの解散後ライブ1曲目にまさかのリクエスト　「なんでだよwwww」「せめてReal Face」

2025.08.13 19:24
エンタメ班
建築予定地やご希望の地域の工務店へ一括無料資料請求

   元KAT-TUNで歌手の赤西仁さんが2025年8月13日にXで、11月に予定しているKAT-TUNの解散後ライブ「Break the KAT-TUN」について、1曲目にアイドルグループ「嵐」の曲をリクエストしファンから、「なんでだよwwwwwwww」と笑いの反応が寄せられている。

  • 赤西仁さんのインスタグラム（＠jinstagram_official）より
    赤西仁さんのインスタグラム（＠jinstagram_official）より
  • 中丸雄一さんのインスタグラム（＠y_nakamaru_94）より
    中丸雄一さんのインスタグラム（＠y_nakamaru_94）より
  • 「Break the KAT-TUN」のロゴ。元メンバー・上田竜也さんのインスタグラム（＠tatsuya.ueda_kt）より
    「Break the KAT-TUN」のロゴ。元メンバー・上田竜也さんのインスタグラム（＠tatsuya.ueda_kt）より
  • 赤西仁さんのインスタグラム（＠jinstagram_official）より
  • 中丸雄一さんのインスタグラム（＠y_nakamaru_94）より
  • 「Break the KAT-TUN」のロゴ。元メンバー・上田竜也さんのインスタグラム（＠tatsuya.ueda_kt）より

赤西仁さんが宣言「出る予定はありません！！」

   KAT-TUNは3月31日に解散。その後8月7日、11月8日に解散後ライブを開催することが発表されていた。

   2010年に同グループを脱退していた赤西さんは、7日にXで「KAT-TUNのラストライブに出る予定はありません！！」と宣言。これに解散までメンバーだった中丸雄一さんが、「俺は出るよ」と反応していた。

   その5日後、赤西さんは中丸さんの投稿を引用する形で、「一曲目ARASHI歌ってね！」とリクエストした。

   これにファンから、「なんでだよwwwwwwww」「グループ違うけど、それはおもろすぎる」「グループの垣根越えちゃった」「せめてReal Faceですよ」といった笑いの反応が寄せられている。また、返信が5日後だったことにも「タイムラグも凄い」「だいぶ時差wwww」「この流れまだ続くんか？ww」と注目する声も寄せられている。

KAT-TUN
赤西仁
姉妹サイト