元TOKIO山口達也53歳、手を振ったらシャツがビリっと？！「袖イラネ笑」　ネット沸く「爆笑」「流石っす」

アイドルグループ「TOKIO」元メンバーの山口達也さん（53）が、2025年8月7日にXを更新。トラブルに見舞われたことを報告し、ファンらが盛り上がっている。

「よく見たら1箇所じゃなかった」

山口さんは8月7日、関西で飲酒運転の研修に参加したと、Xで報告した。

しかしその帰り、「新幹線が止まってしまった 沿線火災？ かれこれ1時間以上」と、トラブルに巻き込まれたと投稿。「仕方ないね 帰れれば良し 暑い中復旧作業に務めてくださっている方々に感謝です」とつづった。

その後「新幹線は無事に動きました！」と報告したが、別の「トラブル」に見舞われたことも明かした。

「余談ですが... 講演終了後、主催者の皆様に手を振ってお別れする時に破れました笑」

山口さんは、脇付近の布が破れたワイシャツの写真を公開し、「個人的にはこっちの方が」と、涙を流す絵文字を添えて残念がった。

さらに8月9日には、「よく見たら1箇所じゃなかった」と、2か所の破れが見られるワイシャツの写真を公開。「あーっ！ やっぱり袖イラネ笑」と冗談交じりに投稿した。

ちなみに、山口さんは「TOKIO」としてステージに立つ時には、ノースリーブの衣装を着ていることが多かった。

今回の山口さんの投稿に、Xユーザーからは「兄ィと言えば！ 袖要らないよねー」「大好きな達也くんすぎて爆笑した 絶対に袖いらないよ」「やっぱり達也さんは袖無しが、一番ですね（笑）筋肉増えたからかな？」「やっぱノースリーブが似合う漢の袖はやぶれてしまうんですね。流石っす、あにぃ」などのコメントが寄せられている。