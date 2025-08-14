地下鉄不通で帰宅困難多数...まさかの「オールナイト万博」エンジョイ勢も　落合陽一氏も「遊びにきてね」

大阪・関西万博会場最寄りの夢洲駅がある大阪メトロ中央線が2025年8月13日夜、送電線の不具合により一時全線で運転を見合わせた。

万博会場では大勢の帰宅困難者が出る事態となったものの、SNSでは「オールナイト万博」を楽しむ来場者の書き込みも相次いだ。

「会場内の状況から判断して、災害時と同様の対応を取るべき」

大阪メトロ中央線は、13日21時半すぎに運転を見合わせ、全線で運転が再開されたのは午前5時過ぎだった。帰宅手段を失った人のために、万博会場では、希望者を対象として再入場の措置が取られた。

大阪府知事の吉村洋文氏は、Xで「まず、このような状態になっていますことを心からお詫び申し上げます」と謝罪した上で対応について「現在の時刻、会場内の状況から判断して、災害時と同様の対応を取るべきと考えます。少しでも快適に過ごして頂けるように、まずは、大阪ヘルスケアパビリオンを開放いたします」と発表していた。

非常事態に、Xでは「帰宅困難者」「オールナイト万博」「西ゲート」といった関連ワードがトレンド入りした。

万博公式Xのアナウンスによると、「NTTパビリオン」や「電力館 可能性のたまごたち」、「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」といった各パビリオンを休憩所として開放したほか、各国パビリオンでも夜間の開放を行った。