広陵高校「暴力事案」報道、「テレビはいいけどSNSはだめよ」でいいのか　元放送作家は「醜悪さ」指摘

「SmaSTATION!!」（テレビ朝日系）や「ナニコレ珍百景」（同）などを手がけた元放送作家で、現在はYouTuberとしても活動する長谷川良品氏が、2025年8月14日にユーチューブを更新し、暴力事案で揺れる広陵高校のテレビ報道について「醜悪さ」を指摘した。

「被害を受けた部員は3月末に転校」

第107回全国高等学校野球選手権大会（甲子園大会）に出場していた広陵高校は10日、1月に起こった複数の野球部員による暴力行為を理由に、出場を辞退することを発表。広陵高校は、1回戦で旭川志峯高校（北北海道）に3－1で勝利し、2回戦進出を決めていた。

広陵高校は、6日に公式サイトを通じて、1月に1年生部員（当時）に対し、2年生部員（当時）4人による「暴力を伴う不適切な行為」があったことを認め、経緯を説明し謝罪した。被害を受けた部員は3月末に転校したという。

今回の広陵高校野球部による暴力事案は、社会問題と化し、テレビのワイドショーや情報番組などで連日、取り上げられている。

このような状況の中、放送作家として長らくテレビ業界に関わってきた長谷川氏は、「広陵の甲子園辞退のテレビ報道の醜悪さ【すべてはSNSが悪い】」などのタイトルで動画を公開した。

動画では、テレビ朝日の井澤健太朗アナウンサーが、8月11日放送のニュース番組「スーパーJチャンネル」（テレビ朝日系）で、広陵高校の暴力事案をめぐり、「SNSの何気ない投稿が高校球児の夏を終わらせてしまうということも投稿する前に考えてほしいと思います」と呼びかけたニュースを紹介した。

