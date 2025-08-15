ミツカンX、具なし「冷やし中華」投稿に批判→削除＆謝罪　「お気持ちを害してしまったことを深く反省」

ミツカンの公式Xが2025年8月15日に、13日の投稿内容について「不快な思いをさせてしまいましたこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。問題になった投稿は、15日までに削除されている。

そうめんを作ることが大変だとする意見、ひいては主婦や女性をやゆ？

ミツカン公式Xは13日、「冷やし中華なんてこれだけでも充分美味しいです」として、具なしの冷やし中華と同社商品のつゆの写真を投稿した。

Xでは、その数日前から「そうめん」を作ることが簡単か大変かをめぐり論争となっていた。これはゆで時間7分のパスタが「男子大学生の手抜きメシ」と知られている一方で、主婦はゆで時間2分のそうめんを茹でることを「重労働」だとしていると指摘するポストが発端となったものだ。

そうめんは簡単だとする声の一方で、薬味や付け合わせも用意するため手間がかかるといった声や、簡単かもしれないが作ってもらう側が言うことではないといった声が寄せられていた。

ミツカン公式Xの投稿はこの話題に乗じ、そうめんを作ることが大変だとする意見、ひいては主婦や女性をやゆしているように見えるとして、批判的な声が寄せられた。一方で、投稿に好意的な声も寄せられていた。